Des astronomes ont fait recours à une intelligence artificielle dans le but d’identifier des signaux extraterrestres. Il s’agit d’un traitement fait par des algorithmes issus du Machine Learning. C’est en réalité une intelligence artificielle d’une quantité importante de données collectées. Dans la revue scientifique Nature Astronomy, l’étude a été publiée le 30 janvier dernier. Les travaux ont été menés grâce à une collaboration avec des chercheurs de l'université de Toronto et de l'institut SETI. L’objectif est d’identifier « des signaux radio électromagnétiques d'apparence artificielle ».

En terme plus clair, il sera trouvé à l’issue de cette recherche des technosignatures qui pourraient être émis par des technologies extraterrestres avancées. L’étude a porté sur un volume important d'anciennes données archivées de pas moins de 115 millions d'extraits en provenance de 820 étoiles. Parmi les centaines d’étoiles étudiées cinq ont émis huit signaux radio qui pourraient être d'origine extraterrestre. On retiendra également que, cinq astres situés entre 34 et 88 années-lumière de la Terre ont produit ces signaux. Aucune planète n’a également été détectée autour de ces étoiles.

Ce n’est tout de même pas pour la première fois que des scientifiques tentent de comprendre le phénomène des extraterrestres. La Nasa, l'agence spatiale américaine a décidé de tenter d'éclaircir les phénomènes liés aux OVNIS après des décennies de témoignages à travers le pays, mais aussi dans divers pays du monde. L'agence a donc annoncé qu'elle lançait une étude sur le phénomène d'ovnis avec une équipe indépendante « pour voir combien d'informations sont disponibles publiquement sur la question et combien d'autres sont nécessaires pour comprendre les observations inexpliquées » selon des propos rapportés par The Guardian en juin de l’année dernière.