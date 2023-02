Les candidats au suicide se multiplient à travers le monde notamment au sein de la gent féminine. Plusieurs cas récents de suicide sont liés aux déceptions amoureuses. Des signes annonciateurs peuvent être rapidement détectés chez le candidat au suicide et la promptitude de l'entourage peut amener à éviter le pire. La dépression est la première cause de suicide dans le monde et elle est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes (5,1 % contre 3,6 %), selon l'Organisation Mondiale de la Santé.

Les abus sexuels, les problèmes conjugaux, les déceptions amoureuses, les troubles de santé mentale, les problèmes relationnels et familiaux sont autant de causes de dépression chez la gent féminine. En décembre 2022 au Bénin, une étudiante âgée de 21 ans a mis fin à ses jours par pendaison suite à une déception amoureuse. Avant ce drame, une jeune femme âgée de 24 ans, étudiante et entrepreneure s'est pendue au Malawi également pour la même raison le 02 novembre 2022.

Jeanne Dovonon, une septuagénaire trouve que c'est le manque de courage et de la maitrise de soi qui pousse ces filles ou femmes à un tel acte. Pour Roseline Kokouvi âgée de la trentaine, c'est le fait d'aimer le conjoint ou compagnon plus que soi-même qui pousse ces femmes à ne pas vouloir continuer à vivre sans l'homme en question. Elle ajoute que le manque de la crainte de Dieu est aussi une cause du suicide. Car Dieu a interdit de faire du mal à qui que ce soit, donc se tuer soi-même est un péché. Kévin Djossou un homme de la quarantaine évoque des raisons religieuses. ‹‹ Il y a certaines églises qui condamnent avec véhémence le fait qu'une fille perde sa virginité avant le mariage ou qu'elle se marie à un homme autre que celui qui l'a déflorée. Lorsque la femme place toute sa confiance en un homme et s'offre à ce dernier ayant la certitude qu'il va l'épouser et cet homme la laisse au finish, elle se retrouve seule à affronter le regard dédaigneux des membres et responsables de son église, des parents, de la famille, des camarades, de ses ex-prétendants et de toute la société. Avec les mauvaises critiques, elle trouve qu'elle n'a plus de valeur et que sa vie n'a plus de sens ››, a-t-il expliqué.

Quant à Romuald Akotchayé, la cinquantaine, il explique que les femmes qui se suicident face à une déception amoureuse n'ont pas reçu une bonne éducation de base. Elles n'ont pas appris à faire preuve de courage et à dominer les situations de difficulté ou d'échec. Le socio-anthropologue Dénis Adjignon est dans la même logique que Romuald Akotchayé. Il faut une éducation de base solide qui permet d'avoir une mentalité forte et un courage indéfectible. La solitude grandissante et le manque de dialogue entre parents et enfants sont des facteurs qui favorisent le suicide. ‹‹ La femme aime avec son cœur sans se poser beaucoup de question. Elle est plus fragile que l'homme quand il s'agit de sentiment et d'émotion. Alors que les relations aujourd'hui sont majoritairement basées sur les intérêts. Certains hommes sont prêts à faire de fausses promesses juste pour avoir ce qui les intéresse ›› , a expliqué le sociologue. Le psychologue Gaffarou Radji n'a pas un point de vue différent à celui du sociologue. ‹‹ Les femmes passent plus vite à l'action du suicide parce qu'elles sont souvent assez trop émotives. Les femmes sont très souvent à fond dans les relations plus que les hommes ››. C'est le déni qui pousse les femmes à se suicider après une déception amoureuse. Elles ont du mal à accepter la fin de leur relation amoureuse avec l'être qu'elles ont tant aimé, cette personne en qui elles ont placé toute leur confiance mais qui en a abusé.

Bien qu’étant un acte volontaire, le suicide procède de l’inconscient dont les déterminants sont très peu connus explique le psychologue Gaffarou Radji. Les maladies psychiatriques notamment, les troubles d’humeur sont entre autres les raisons. Dans ce cas, nous pouvons retenir, les dépressions, la maladie bipolaire, la schizophrénie, les troubles schizoïdes ou la, schizotimie. Le manque d’estime de soi, le manque de confiance en soi, les humiliations, la perte de l’espoir ou de l’envie de vivre, une douleur émotionnelle ou physique insurmontable et les dépits amoureux font partie des multiples causes du suicide. Egalement, le poids de l'hérédité n'est pas négligeable.

Les signes annonciateurs du suicide

Le candidat au suicide laisse toujours des signes d'alerte et cherche de l'aide avant de passer à l'acte. Le suicide se manifeste de diverses manières et selon les sexes. En général, les hommes se suicident par pendaison, asphyxie et par arme à feu alors que les femmes ont recours à la surdose et l’asphyxie pour commettre l’acte. Les cibles particulières du suicide sont les adolescents ou jeunes de 15 à 25 ans ; les personnes âgées de plus 75 ans qui sont souvent de sexe masculin et les prisonniers.

Généralement, une personne prédisposée au suicide affiche consciemment ou non, certains signes indicateurs. On peut noter des signes de dépression clinique, tristesse, désespoirs, repli sur soi-même, désintérêt à l’égard des activités qu’il affectionnait, pensées négatives sur sa propre valeur, autoévaluation, troubles de sommeil, manque d’appétit, manque d’entrain, perte considérable de poids, référence à la mort ou au suicide oralement ou même par écrit, arrangement ou mise en ordre des affaires personnelles, hyperactivité et nervosité subite. Beaucoup d’autres signaux peuvent être notés chez le candidat au suicide. Certaines personnes cachent bien leur acte. Mais, avec une attention particulière, on parvient à déceler leur projet.

Les conséquences du suicide

‹‹ La personne qui cause le suicide aussi n'est pas épargnée. Elle peut être hantée toute sa vie ››, affirme le sociologue Dénis Adjignon. Après qu'une femme se soit suicidée à cause d'une déception amoureuse, l'homme qui est la base de cette situation peut également se suicider suite au sentiment de culpabilité. Cette femme n'aura pas l'opportunité de découvrir les meilleures choses que la vie lui réserve après cette rupture amoureuse. Chaque perte en vie humaine dans un pays laisse un vide dans les ressources humaines. La personne ayant perdu sa fille va développer de la haine envers l'ex-mari ou compagnon de celle-ci ainsi que sa famille entière. Ça serait alors une situation qui peut encore coûter la vie à plusieurs autres personnes. Au cas où la femme qui se suicide a des enfants, ces derniers deviendront des orphelins. Ils peuvent devenir des enfants de la rue ou des délinquants. Les filles de la même famille que la victime ainsi que toutes celles qui ont eu vent de la situation peuvent développer de la haine envers le sexe masculin et donc décider de vivre seule ou de devenir des lesbiennes.

Prévention et astuces pour évier le suicide

Le sociologue Dénis Adjignon conseil aux femmes de se dire que le meilleur découlera de la mauvaise période qu'elles traversent. Puisque les déceptions amoureuses existent depuis la nuit des temps et l'amour comporte des épines. Les proches doivent aider les victimes à s'en sortir. La meilleure manière est la communication. Laquelle communication devrait être plus consacrée à l'écoute du candidat au suicide, sans aucun jugement à son égard. La femme, suite à une déception amoureuse, a besoin d'écouter les témoignages d'autres femmes qui ont traversé cette situation et qui s'en sont sorties victorieuses et coulent des jours heureux. Lorsqu'une femme tombe amoureux, qu'elle se dise que ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Il faut avoir des conseillers de la relation.

Les victimes doivent pouvoir faire le deuil de cette relation amoureuse qui a pris fin et tourner la page renchérit le psychologue Gaffarou Radji. Il faut surtout éviter de proposer une solution toute faite à la personne qui est candidate au suicide. Il faut aider le sujet à se divertir en l'amenant à faire les choses qu'il aime le plus et à travailler au renforcement de son équilibre psychique.

Le psychologue propose des astuces aux femmes en situation de rupture amoureuse, d'instance de séparation ou de divorce. ‹‹ Il faut accepter la rupture et prendre un peu de recul. Cela permettra au conjoint d'évaluer le parcours du couple et voir ce qui n'a véritablement pas marché. Si vous savez ce qui vous désuni, vous pouvez essayer de réparer en dialoguant. Dans le recul, il faut passer sa colère. Généralement, nous recommandons aux gens de pleurer, s'exprimer par tous les moyens mais de façons saines qui n'entravent pas le recul ou la quiétude de son partenaire. Il s'agit en fait d'une colère saine››, a-t-il déclaré. Il importe d'essayer de colmater les brèches. Il faudra entrer en discussion avec son partenaire pour dialoguer. Il faut accorder à la situation le temps nécessaire. En cas d'échec des tentatives de réconciliation, il faut accepter la situation et faire le deuil de cette relation. Pour réussir à faire ce deuil, il faut se débarrasser de tous ce qui peut pousser à penser à nouveau à cette relation. Il ne faut pas trop se culpabiliser car, tout être humain a des forces mais aussi des faiblesses. ‹‹ Prenez soin de votre santé mentale. Consultez au moins une fois par an un psychologue. Cela vous aidera à vous prémunir de certains chocs ››, a conclu le psychologue Gaffarou Radji.