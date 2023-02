Alors que le monde traversait en 2020 une période de pandémie, les scientifiques ont découvert une maladie mortelle et très peu connue du grand public. Il s’agit du syndrome Vexas. Il toucherait uniquement les hommes âgés de plus de 50 ans. Selon une étude rendue publique en janvier dernier, dans la revue scientifique JAMA Network, une personne sur 4000 est porteuse de ce mal. Comme signes annonciateurs de mal, il y a une grande fatigue, des éruptions cutanées et une léthargie, de la fièvre et un taux d’oxygène bas dans le sang.

Pour les scientifiques, seuls les hommes sont porteurs de la maladie parce qu’elle est en lien avec un chromosome X et provient d’une mutation du gène UBA1. La mutation provoque, à son tour, une accumulation de protéines et un stress cellulaire. L’enquête a été menée avec l’analyse des données de 163 096 patients de Pennsylvanie, entre janvier 1996 et janvier 2022. Ceci a ainsi permis au docteur David Beck et son équipe de déduire qu’une personne sur 13 591 pourrait être atteinte de mutations du gène UBA1.

9 décès sur 12...

Ces mutations pourraient déboucher sur l’apparition du syndrome Vexas. Sur tous les patients, 11 avaient une mutation UBA1 pathogène et une douzième personne présentait une mutation « hautement suspecte ». On retiendra qu’au total, 9 des patients sur 12 seraient morts à ce jour. Cette situation inquiète les scientifiques. « Au niveau biologique, la majorité des patients présentent effectivement des anomalies hématologiques : macrocytose, anémie, thrombopénie et syndromes myélodysplasiques », a expliqué Etienne Fortanier neurologue au CHU La Timone à Marseille dans les colonnes de Top Santé.