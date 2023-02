Le 2 février, une scène hallucinante a été filmée par une automobiliste en Californie. Une femme était apparemment endormie au volant d'une Tesla alors qu'elle roulait sur une autoroute bondée, visiblement en mode conduite automatique. La vidéo a été tournée par une automobiliste abasourdie de voir une pareille scène. Mme Vasiliki Dolas, l'automobiliste en question a été choquée de voir la femme en train de dormir pendant que la voiture continuait de rouler. Il faut rappeler que l'entreprise Tesla a elle-même précisé que le mode de conduite automatique est un mode d'assistance pour les conducteurs et non un mode autonome qui peut se passer de la vigilance de ceux-ci.

Dans la vidéo, on peut entendre Dolas dire: "Elle est endormie, complètement KO. Et cette voiture est en train de rouler. Regardez à quel point c'est dangereux". Dolas et son partenaire étaient si inquiets pour la sécurité de la conductrice endormie et des autres usagers de la route qu'ils ont décidé de la suivre en klaxonnant et en essayant d'attirer son attention pendant 15 minutes avant d'appeler la police.

Malheureusement, cet incident n'est pas le premier de son genre impliquant une voiture Tesla équipée d'un système autopilote. Plusieurs accidents impliquant des Tesla a poussé les autorités à ouvrir une enquête. Au niveau technologique actuel, un mode autonome n'est pas réellement disponible pour les automobiles, puisque la conduite dépend de plusieurs facteurs dont la qualité des voies, le tracé mais aussi et surtout la vigilance et la qualité de conduite des autres conducteurs présents sur le même parcours.