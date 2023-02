Les réseaux sociaux constituent aujourd'hui une formidable opportunité pour connecter le monde. Grâce à des applications comme Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok diverses personnes à travers le monde interagissent de manière très facile. Les réseaux sociaux ont également favorisé l'avènement de nouveaux secteurs d'activités comme celui de créateur de contenu. Le métier d'influenceur et d'influenceuse s'est développé autour de cette activité. Des jeunes gens sont devenus des superstars planétaires grâce à leur vidéo en ligne. On peut citer Khaby Lame, le tiktokeur le plus suivi au monde qui est d'origine sénégalaise.

Malheureusement, il peut arriver que certains utilisateurs de ses réseaux sociaux utilisent leur notoriété à des fins peu orthodoxes. C'est le cas de la jeune tiktokeuse américaine, Madison Russo qui vient d'être arrêtée pour des faits d'escroqueries aggravées. L'étudiante a fait croire à ses abonnés qu'elle était atteinte par un cancer du pancréas de stade 2. S'appuyant sur sa prétendue maladie, elle a ouvert une cagnotte en ligne sur la page GoFundMe afin de récolter des fonds pour le traitement. "Les dons seront grandement appréciés pour aider à couvrir les frais médicaux et permettre à Maddie de se concentrer sur une seule chose, à savoir montrer qu'elle est plus forte que le cancer et qu'elle le vaincra" pouvait-on lire sur la page GoFundMe de Madison Russo.

Ce sont d'autres utilisateurs de Tiktok qui ont découvert le subterfuge et ont dénoncé la jeune femme auprès des autorités compétentes. En effet, lors de ses apparitions en ligne, Madison Russo a laissé de nombreux indices prouvant qu'elle ne suivait pas un traitement contre le cancer. Pour mieux convaincre ses abonnés, la jeune femme avait indiqué que les médecins lui avaient donné un taux de survie de 11%. Près de 400 personnes sont tombées dans le piège. Avec son arnaque, Madison Russo a récolté la somme de 37000 dollars. La tiktokeuse avait savamment préparé son coup en ayant recours à des perruques et en usurpant des photos. D'après des sources judiciaires, Madison Russo risque 10 ans de prison.