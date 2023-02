Un Nigérian résidant aux États-Unis a été arrêté pour une affaire d’arnaque. Il s’agit d’Olaniyi Nasiru Ojikutu, un homme âgé de 39 ans, qui a ouvert près de 25 comptes bancaires, en utilisant son propre nom, un nom de société fictive et un faux nom. Avec ces comptes, il est parvenu à soutirer environ 3,4 millions à plusieurs personnes en ligne. Pour ces faits, il a été condamné par la justice américaine à 88 mois de prison, soit près de 7 ans et demi, dans cette affaire où ils étaient plusieurs à y prendre part. Selon les informations du média américain Fox32Chicago, le mis en cause avait été accusé, en 2019, de fraude.

Ils piégeaient des personnes âgées

Olaniyi Nasiru Ojikutu s’était enfui au Canada, suite à son inculpation. Mais, les autorités canadiennes l’avaient retrouvé sept mois plus tard. Dans un communiqué, le procureur de l’Illinois, John Lausch, a fait savoir que toutes les personnes interpellées dans cette affaire, qui se trouvaient au Nigéria et aux USA, piégeaient des personnes âgées. Avec ces dernières, ils établissaient une relation de confiance grâce à une romance en ligne. Ce n’est que par la suite, qu’ils volaient leur argent. Les autorités ont par ailleurs fait savoir que les auteurs de l’escroquerie ont pu entrer en contact avec leurs futures victimes, par plusieurs plateformes.

Au nombre de celles-ci figure l’application de rencontres Match.com, Instagram ou encore Facebook. Rappelons que la condamnation d’Olaniyi Nasiru Ojikutu intervient plus d’un mois après que les autorités nigérianes aient interpellé un homme qui dépouillait des femmes qu’il rencontrait et séduisait sur la toile. Selon la description qui avait été faite de son mode opératoire, l’homme contacte ses victimes par le biais des réseaux sociaux. Il les attire ensuite dans des hôtels. Après un moment d’intimité avec les femmes qu’il a séduites, l’homme s’empare les objets de valeurs qu’elles possèdent pour disparaître avec. Le mis en cause identifié sous le nom de Usama Tijani avait été arrêté par les agents de la police de l'État de Katsina dans le nord du Nigéria.