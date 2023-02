Steven Lorenzo, un homme de 64 ans, a été condamné à la peine capitale pour un double meurtre commis en 2003 en Floride. Après l'annonce du verdict, Lorenzo a remercié le juge et a affirmé que son « âme va bien ». Cette réaction inhabituelle a surpris les personnes présentes à l'audience. Les procureurs ont déclaré que Lorenzo avait drogué, agressé sexuellement et assassiné deux hommes qu'il avait rencontrés dans un club gay à West Tampa. Il avait déjà avoué les meurtres en décembre dernier et purgeait déjà une peine fédérale de 200 ans pour avoir drogué et violé neuf autres hommes, dont les deux victimes du double homicide. L'information a été rendue publique par le site Law&Crime.

Lors du procès, Lorenzo a demandé la peine de mort et a expliqué qu'il préférait être exécuté en Floride plutôt que de passer le reste de sa vie en prison fédérale. Les proches des deux victimes ont déclaré qu'il devait subir les mêmes atrocités qu'il a commises. Ils ont même demandé qu'il soit exécuté à l'ancienne face à un peloton et sans les yeux bandés. Selon l'accusé, la peine de mort serait plus confortable que la prison à vie. Il a également déclaré qu'il avait « de meilleures choses à faire » de son temps et qu'il voulait accélérer sa mort pour pouvoir « se procurer un nouveau corps et revenir ». La réaction de Lorenzo après le verdict a été qualifiée d'étrange et de dérangeante par certains observateurs. Malgré la gravité des crimes qu'il a commis, Lorenzo semble être heureux de sa condamnation à mort.

Pour l'accusé, plus tôt il meurt, plus tôt il serait en mesure de "se procurer un nouveau corps et revenir". "Nous sommes des êtres éternels", a déclaré Lorenzo.« Je vous condamne, monsieur Lorenzo, à mort. C'est la punition que vous méritez pour ces crimes horribles, que Dieu ait pitié de votre âme », a déclaré le juge. "Mon âme va bien, merci, monsieur" a répondu l'accusé. Lorenzo est maintenant dans le couloir de la mort en attente de son exécution.