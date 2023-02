Le cas d’un prisonnier américain souffrant de problèmes mentaux fait la une de la presse américaine. En effet, ce dernier, du nom d’Andre Thomas, pourrait être exécuté le 05 avril 2023, par injection létale au Texas, pour des crimes qu’il a commis, près de 20 ans plus tôt. L’homme âgé de 39 ans avait tué son ex-épouse, leur fils de quatre ans et la fille de celle-ci, âgée de 13 mois. Mais ses avocats relèvent qu’il a de sérieux problèmes mentaux. En effet, après avoir commis ses crimes, le mis en cause avait arraché son œil droit. D’après son avocate Maurie Levin, suite à sa condamnation à la peine capitale, il avait extirpé l’autre œil et l’avait ingéré.

« Un spectacle honteux »

Au regard de tous ces faits, ses avocats ont lancé un appel à la clémence à l'endroit de la justice, pour empêcher son exécution. Ils estiment que leur client souffre d’importants problèmes mentaux pour être exécuté. Dans une lettre adressée à Gregg Abbott, les avocats d’Andre thomas ont demandé à ce que sa peine soit changée en réclusion perpétuelle. « Voir cet homme sans yeux et psychotique être conduit vers la mort serait un spectacle honteux » ont-ils notamment écrit. Notons que plusieurs personnes plaident pour qu’Andre Thomas ne soit pas exécuté. En effet, une centaine de responsables religieux ainsi que 77 spécialistes soutiennent la demande des avocats.

Pour rappel, ces informations interviennent près de deux ans après la première exécution d’un condamné sous l’administration du président américain Joe Biden. Elle avait eu lieu le mercredi 19 mai 2021, toujours dans l’État du Texas. Le prisonnier du nom de Quintin Jones avait reçu une injection létale et avait été déclaré mort vers 19 heures dans le centre pénitencier de Huntsville. Le prisonnier exécuté est, en effet, un afro-américain qui avait été condamné pour le meurtre de sa grande-tante âgée de 83 ans. Il avait commis le crime avec une batte de baseball en 1999. L’homme avait également volé un montant évalué à 30 dollars pour s’acheter de la drogue.