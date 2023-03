Rupert Murdoch, le magnat des médias, est considéré comme l'un des hommes les plus influents du monde. Il a bâti un immense empire médiatique qui lui a permis d'amasser une fortune colossale estimée à 17 milliards de dollars. Sur le plan sentimental, l'homme d'affaires de 92 ans a eu plusieurs épouses. Il s'est marié avec l'ancienne top-modèle Jerry Hall en 2016, mais ils se sont séparés il ya quelques mois. Ce mariage avec Hall était le quatrième et il a duré 6 ans. Père de 6 enfants, le milliardaire australo-américain est sur le point de se remarier pour la 5e fois avec Ann Lesley Smith avec laquelle il s'est fiancé.

Le magnat des médias a indiqué que lui et Ann Lesley Smith se sont rencontrés en septembre dernier au cours d'un évènement organisé en Californie. Depuis lors, ils ne se sont plus perdus de vue. Le nonagénaire et la sexagénaire se sont découverts plusieurs points communs et c'est ainsi que l'actionnaire majoritaire de News Corporation a décidé de se fiancer à Ann Lesley Smith. Le milliardaire est même prêt à franchir le pas en demandant sa dulcinée en mariage.

Rupert Murdoch se dit être heureux avec sa nouvelle compagne, mais avoue être stressé à nouveau de se remarier. "J'étais très nerveux. Je redoutais de tomber amoureux, mais je savais que ce serait mon dernier. Il vaut mieux que ce soit le cas. Je suis heureux". a laissé entendre le magnat des médias.

Ann Lesley Smith qui est la veuve de Chester Smith (ancienne vedette du showbiz US) affirme qu'elle a de nombreux points communs avec Rupert Murdoch. "Je suis veuve depuis 14 ans. Comme Rupert, mon mari était un homme d'affaires. Il a travaillé pour des journaux locaux, a développé des stations de radio et de télévision et a aidé à promouvoir Univision. Je parle donc la langue de Rupert. Nous partageons les mêmes convictions" indique la femme. Le couple envisage de se marier au cours de l'été prochain.