Des corps sont abandonnés depuis plusieurs mois dans les morgues des formations sanitaires publiques et privées. Dans un communiqué conjoint en date du 15 mars 2023, le Garde des Sceaux, Ministre de la justice et de la législation, Sévérin Quenum et son homologue de la Santé, Benjamin Hounkpatin ont invité les personnes ayant déposé les dépouilles mortelles de leurs parents ou de leurs proches dans les morgues, à procéder à leur retrait dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de signature du présent communiqué.

Dans ledit communiqué, le gouvernement a donné des instructions aux parquets près les tribunaux de première instance territorialement compétents de faire procéder après le 15 avril 2023 à l'inhumation de tous les corps ainsi laissés à l'abandon. (Lire l'intégralité du communiqué ci-dessous).