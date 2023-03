La campagne pour le 3è mandat de Patrice Talon lancée insidieusement par Jacques Migan il y a une semaine semble battre son plein. Après lui, d’autres embouchent la même trompette. Seulement voilà, leurs agitations ne paraissent pas soutenables au plan rationnel et légal. Et pour cause, la révision de la constitution de 2019 semble avoir définitivement exclu cette possibilité. Quelques jours après l’installation de l’Assemblée Nationale, la rengaine du 3è mandat reprend de plus belle. Lancée par Jacques Migan, elle a été amplifiée par d’autres personnalités de la mouvance sur les réseaux sociaux que sont Bertin Coovi et Loth Houénou.

