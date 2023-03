L’ancien président américain Barack Obama a profité de l’occasion d’une conférence qu’il a donnée en Australie pour revenir sur ses premières relations avec ce pays. Il rappelle en effet que, ses premiers voyages dans ce pays ont été effectués alors qu’il n’avait huit ans. Il faisait le voyage seul selon ses explications. L’ancien président démocrate s’est rappelé un scénario au cours duquel il a eu un « béguin » pour une hôtesse de la compagnie aérienne australienne Qantas qui s’est très bien occupé de lui.

« Je voyageais d'Indonésie où ma mère vivait à l'époque, chez mes grands-parents à Hawaï et je voyageais non accompagné », s’est-il rappelé dans un premier temps. « Nous avons dû nous arrêter une journée pour le vol de correspondance et l'hôtesse Qantas s'est très bien occupée de moi », a-t-il poursuivi. « J'avais un gros béguin pour elle. Je me sentais très sophistiquée, très mondaine, voyageant seule et c'est donc ma première association avec Sydney », a déclaré Barack Obama lors de cette conférence qu’il a donnée.

Rappelons que l’événement auquel il est associé a été organisé par Mme Bishop. Le coût de cette conférence n’aura pas empêché que la salle soit totalement remplie. Selon des estimations qui ont été faites, environ 500 personnes ont suivi la conversation en ligne, avec des billets pour acheter un lien vers le flux se vendant pour environ 400 $. L’ancien président américain pourrait s’en tirer avec un cachet estimé à plus d'un million de dollars. C’est tout de même la première étape d'une tournée dont la prochaine est à Melbourne.