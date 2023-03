Reçus ce dimanche 26 mars 2023 dans l’émission « 90 minutes pour convaincre » de Radio Bénin, Jean-Claude Kouagou du parti Les Démocrates et Assan Séibou, président du groupe parlementaire Bloc Républicain se sont prononcés sur plusieurs sujets de l’actualité notamment sur le projet de législature de leur parti respectif. Après les élections législatives du dimanche 08 janvier 2023, les 109 députés de la 9ème législature ont été installés le dimanche 12 février 2023 avec l’élection des membres du bureau de l’Assemblée nationale.

Quant aux élections au niveau du bureau des cinq commissions permanentes, la Cour constitutionnelle du Bénin a ordonné sa reprise à l’exception des présidents suite à un recours introduit devant la haute juridiction en matière constitutionnelle au Bénin. Pour Jean-Claude Kouagou, les domaines prioritaires dans lesquels le parti de la flamme mettra principalement l’accent à l’Assemblée nationale sont ceux de la santé, de l’éducation, de la sécurité, des entreprises et des emplois et de l’agriculture.

« Ces domaines nous sont prioritaires parce que ce sont des secteurs clés de la vie » a-t-il déclaré. L’Assistant du Président du parti Les Démocrates a laissé entendre qu’avec 28 députés, ils veulent « participer au vote de lois qui ne sont plus crisogènes ». Au plan politique, le cadre du parti de la Flamme a précisé également que les élus du peuple de son parti veulent « participer au vote des lois dans tous les domaines pour que chaque citoyen puisse se sentir à l’aise là où il se trouve ». Et si les lois proposées par les députés de la mouvance, sont jugées pertinentes, ils vont les accompagner « pour qu’en définitive ce soit le pays qui s’en sorte gagnant ».

Quant à Assan Séibou, président du groupe parlementaire Bloc Républicain, son parti veut s’appuyer sur les promesses de campagne et des engagements pris à la suite des préoccupations soulevées par les populations qui vont servir de boussole aux initiatives des actions parlementaires des députés du Bloc Républicain. « Nous nous sommes déclarés comme un groupe de gens qui soutiennent le pouvoir » a-t-il lâché. De ce point de vue, selon lui, ils savent que le gouvernement est engagé dans un certain nombre de projets et de réformes qui sont nécessaires pour le développement de ce pays parfois même des programmes assez difficiles.

Pour le président du groupe parlementaire Bloc Républicain, ils sont là « pour soutenir le gouvernement dans l’aboutissement de ces projets », ambition qu’ils ont adoptée eux tous ensemble. C’est pour cela qu’ils seront là « pour regarder avec le gouvernement la formulation de ces projets, la pertinence de ces projets et les points sur lesquels » ils peuvent discuter dans l’intérêt supérieur de nos populations. « Nous sommes les représentants du peuple » a-t-il affirmé et qu’à partir de ce moment, ils ont en projet de faire ce travail de façon consensuelle et responsable.

Le deuxième volet de leur projet de législature, ce sont les propositions de loi et qu’en général, les propositions de loi se font au fur et à mesure qu’on avance selon les problèmes. Pour Assan Séibou, « tant que l’intérêt du peuple est en jeu, nous sommes prêts à regarder tout ce qui peut empêcher que nous avancions ». Il n’a pas manqué d’avoir également le regard porté sur les lois électorales. Par rapport à certaines personnes qui suggèrent le 3ème mandat pour le Président Patrice Talon, il a déclaré que ce n’est que de la « pure distraction ».