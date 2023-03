Dos au mur dans le groupe L avec 0 point suite aux deux défaites face aux Lions de la Téranga du Sénégal et aux Mambas du Mozambique, la double confrontation des Guépards du Bénin contre les Amavubi du Rwanda , comptant pour les 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations ( Can) Côte d'Ivoire 2023, est prise très au sérieux par les joueurs de la sélection nationale. A sa descente d'avion le dimanche 19 mars 2023, le défenseur central Olivier Verdon a déclaré à Ado TV que "tous les joueurs sont très motivés" et "très contents de retrouver le pays comme toujours".

Le défenseur central au Ludogorets Razgrad en Bulgarie a reconnu que le match du mercredi prochain contre le Rwanda est très capital pour la sélection nationale et les joueurs n'ont que très peu de temps pour le préparer. Mais il croit que la rencontre va être gagnée sur le plan mental. Pour lui, tous ces coéquipiers sont dans un état d'esprit de gagneur. C'est pour cela qu'il a précisé qu'"il va falloir aller chercher" la victoire par tous les moyens. Pour que l'équipe nationale ait cette victoire, il a laissé entendre que les joueurs ont vraiment besoin du soutien inconditionnel du peuple béninois.

Olivier Verdon a indiqué que le passé est désormais derrière eux. " On va écrire une nouvelle page et vraiment je compte sur eux pour venir nous aider ce mercredi parce qu'en cas de victoire , ça sera aussi leur victoire" a-t-il lâché . Il a répété que pour gagner , ils ont vraiment besoin des Béninois. C'est pourquoi il a appelé encore "tous les Béninois à venir soutenir les Guépards".