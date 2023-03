La collaboration entre le fabricant allemand d’articles de sport, Adidas, et la star de musique américaine Beyoncé est terminée. Selon les informations du média américain Hollywood Reporter, ce sont des divergences concernant certaines créations qui sont la cause de la rupture. Le Wall Street Journal a également confirmé la fin du partenariat. Aussi, a-t-il souligné qu’au cours du mois de février dernier, la ligne de vêtement de Beyoncé n'a pas donné de bons résultats. En effet, une perte de plus de 200 millions d’euros a été enregistrée. En termes de revenus, les statistiques font état d’un recul de 50% en 2022, soit à 40 millions, alors que la compagnie tablait sur 250 millions d’euros.

Elle avait créé Ivy Park en 2016

Toujours selon le Wall Street Journal, le partenariat qui devrait finir cette année, rapportait annuellement 20 millions de dollars à Beyoncé. Notons que le Hollywood reporter a indiqué que la rupture du partenariat entre la femme d’affaires et Adidas a eu lieu sur la base d’un consentement mutuel. Beyoncé a créé, en 2016, sa première ligne de vêtements dénommée Ivy Park. Le partenariat avec la marque de sport avait débuté deux ans plus tard. Pour rappel, il y a plus d’un mois, l’interprète de Single ladies est devenue l’artiste ayant le plus reçu de Grammys.

Les nouveaux trophées qu’elle a reçus lors de la 65e cérémonie des Grammys de la National Academy of Recording Arts and Sciences, l’épouse de Jay-Z lui ont permis de détrôner le compositeur britannico-hongrois Georg Solti qui totalisait 31 Grammys. Beyoncé avait en effet raflé les récompenses dans plusieurs catégories. Cela lui a permis d’être à la tête du meilleur album de danse. La star avait remporté ses 29e et 30e victoires dans les catégories Meilleur enregistrement de danse/électronique et Meilleure performance R&B traditionnelle pour deux chansons de son album « Renaissance ». Beyoncé totalise ainsi 32 Grammys.