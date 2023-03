Les États-Unis craignent qu’il y ait un conflit avec la Chine. Et dans ce cadre, ils doivent se préparer. C’est du moins ce qu’on peut retenir des propos du général américain, Charles Flynn, commandant de l’US Army dans le pacifique. Au cours d’un débat avec la secrétaire avec Christine Wormuth, secrétaire à l’Armée des États-Unis, il a estimé que : « 2023 sera une année charnière pour équiper les forces américaines et dissuader la Chine d’attaquer Taïwan ». Le haut-gradé américain a indiqué que, sur le plan militaire, Pékin est davantage sur une position d’attaque plutôt que de défense.

« Un État qui se prépare à un conflit militaire hors de ses frontières »

« L'accroissement de la puissance de feu de l’armée chinoise ne reflète pas la volonté d’un pays qui souhaite se défendre mais plutôt d’un État qui se prépare à un conflit militaire hors de ses frontières » a-t-il déclaré. Au cours de son intervention, Charles Flynn a mis l’accent sur le fait que la Chine mène de plus en plus d’exercices militaires sous forme de débarquements sur des « plages ennemies ». Selon lui, il s’agit là d’un message envoyé à Taïwan par le gouvernement du président chinois Xi Jinping. Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’une personnalité américaine aborde la possibilité d‘une guerre avec la Chine.

En 2019, Henry Kissinger, ancien diplomate sous la présidence de Richard Nixon, s'était exprimé sur le conflit commercial que se livrait Washington et Pékin. Il avait dit craindre le pire, car, à l’en croire, la situation pourrait basculer à tout moment et faire plonger le monde dans une guerre plus dévastatrice que la Seconde Guerre mondiale. L'ancien-diplomate avait admis que Pékin et Washington sont concurrents dans beaucoup de domaines. Selon lui, les deux pays disposent d'armements militaires qui dépassent l'entendement ce qui est très inquiétant pour la stabilité du monde. « Si on laisse le conflit se détériorer, le résultat pourrait s'avérer encore pire que ce qui s'est passé en Europe au XXe siècle. La Première guerre mondiale a éclaté à la suite d'une crise relativement mineure » avait averti Henry Kissinger.