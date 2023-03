Le célèbre combattant camerounais de MMA (Mixed Martial Art), Francis Ngannou, est l’une des personnalités les plus célèbres de ce sport. En effet, il a plusieurs fois remporté des combats, avec des KO, qui ont démontré ses capacités exceptionnelles de combattant. Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’homme âgé de 36 ans est un dur à cuir, puisqu’il a traversé d'énormes épreuves pour arriver à son niveau actuel. Lors d’une interview accordée au journaliste, Charles Villa, et diffusée sur YouTube, Francis Ngannou, qui était un ancien migrant, a révélé avoir failli se faire ouvrir le ventre avec les barbelés, lors de ses tentatives pour rejoindre l’Europe.

« C’est hyper dangereux »

« Pour rejoindre l’Europe je suis parti du Cameroun, ensuite j’ai fait le Nigeria et le Niger, et enfin Algérie – Maroc. J’ai passé près d’un an au Maroc. La sécurité là-bas est énorme, du côté marocain comme du côté espagnol. J’ai essayé d’escalader les grillages pour passer du côté espagnol, mais ça n’a pas marché. Je me suis fait littéralement déchirer par des fils barbelés » a-t-il déclaré. Francis Ngannou a expliqué que : « Quand j’ai essayé de passer la sécurité, j’ai failli me faire sortir les intestins, c’est hyper dangereux ». Pour lui, il était plus sûr de prendre par la Méditerranée, parce qu’il « y avait moins de barbarie ».

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que Francis Ngannou se confie sur sa vie. Au cours d’un entretien accordé au média La Sueur, l’occasion était pour lui de revenir sur sa carrière et sur ses projets futurs. A ce moment, il avait confirmé avoir mis un terme à sa collaboration avec l’Ultimate Fighting Championship (UFC). « L’UFC, c’est terminé définitivement » avait-il laissé entendre. Toutefois, il avait indiqué que son expérience dans l’organisation a été enrichissante pour lui. « J’aime le MMA, je veux toujours le pratiquer. Je crois que j’ai encore quelques combats en moi. J’ai eu de sérieuses conversations avec le PFL et le One Championship également. Pas tellement avec le Bellator, mais il n’y a pas d’empressement » avait-il notamment ajouté.