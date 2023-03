La Corée du Nord a effectué de nouveaux tirs de missiles, cette fois-ci c'est des missiles de croisière, ce mercredi 22 mars 2023. L'annonce a été faite par l'armée sud-coréenne, qui a déclaré que plusieurs missiles ont été lancés en mer de l'Est. L'armée sud-coréenne a précisé que les caractéristiques détaillées des missiles sont en cours d'analyse par les services de renseignement sud-coréens et américains. Pour l'instant, on ne sait pas exactement quelle est la portée de ces missiles ni leur capacité de charge utile.

« L’armée sud-coréenne a détecté plusieurs missiles de croisière lancés en mer de l’Est » par la Corée du Nord, a indiqué l’état-major interarmées sud-coréen (JCS). Le lancement des missiles de croisière intervient alors que la Corée du Sud est engagée dans des exercices militaires conjoints avec les États-Unis. Des exercices de grande ampleur ont commencé il y a quelques jours rapportent les médias internationaux. Les missiles de croisière sont une menace potentielle pour les navires de guerre, les ports et les installations côtières. Ils peuvent voler à basse altitude pour éviter les radars et les défenses anti-aériennes, ce qui les rend difficiles à détecter et à intercepter.

La Corée du Nord a déjà effectué des tirs de missiles balistiques dans le passé pour manifester son mmécontentement par rapport aux exercices conjoints menés par la Corée du Sud et son allié les Etats-Unis. Il s'agit d'une nouvelle démonstration de la capacité militaire de la Corée du Nord, qui cherche à renforcer sa position dans la région et à défier les États-Unis et leurs alliés. Pas besoin de rappeler que les Etats-Unis et la Corée du Sud voit d'un mauvais oeil, le programme nucléaire de Pyongyang et ont a plusieurs reprises condamnés les essais.