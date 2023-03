Un incident militaire a eu lieu en Mer Noire ce mardi 14 mars, impliquant un drone de l’armée américaine et des chasseurs russes Su-27. Selon les autorités américaines, l’un des Su-27 aurait percuté le propulseur du drone MQ-9, ce qui aurait causé sa chute dans l’eau. Les Américains ont qualifié cette manœuvre de « non professionnelle » et « dangereuse », dénonçant une action agressive qui pourrait causer des erreurs de calcul et une escalade non intentionnelle.

« Notre drone MQ-9 menait des opérations de routine dans l'espace aérien international quand il a été intercepté et touché par un avion russe, provoquant un crash et la perte totale du ­MQ-9 », a fait savoir dans un communiqué le général Hecker, commandant des forces aériennes en Europe. « En fait, cet acte non professionnel et risqué a presque provoqué la perte des deux appareils », a-t-il insisté. Il s’agit toujours, selon les Américains, d’actions agressives, « dangereuses et pourraient conduire à des erreurs de calcul et à une escalade non intentionnelle ».

Les autorités russes ne se reconnaissent pas dans cette version des faits, affirmant que le drone a manœuvré brusquement et s’est écrasé dans l’eau à la suite d’une rencontre avec les jets, qui ont été brouillés pour l’intercepter près de la Crimée. Elles ont également insisté sur le fait que leurs avions de combat n’ont pas tiré avec leurs armes ni touché le drone. Cette différence de version entre les deux pays souligne la tension qui règne entre les États-Unis et la Russie.

Cet incident vient s’ajouter aux tensions déjà existantes entre les deux pays, notamment sur la question de la guerre en Ukraine. Les États-Unis ont déjà imposé des sanctions économiques à la Russie en raison de la situation et des autres actions jugées agressives de la part du Kremlin. Cette escalade de tensions est inquiétante pour la communauté internationale, car elle pourrait déboucher sur une réelle escalade. Il est probable que des mesures supplémentaires soient prises pour éviter une escalade.