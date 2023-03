L'acteur américain Robert Blake, qui a été l'une des personnalités les plus controversées d'Hollywood en raison de sa relation tumultueuse avec sa deuxième femme, Bonny Lee Bakley, est décédé chez lui jeudi d'une maladie cardiaque. Blake s'est fait connaître dans les années 1970 pour son rôle de policier Inspecteur Tony Baretta dans la série Baretta, pour lequel il a remporté un Emmy Award.

Robert Blake, l'acteur américain qui a incarné le rôle d'Inspecteur Baretta est mort. L'acteur américain a eu une vie personnelle qui était souvent aussi mouvementée que sa carrière à l'écran. En 2001, sa deuxième femme, Bonny Lee Bakley, a été retrouvée morte d'une balle dans la tête dans le véhicule de Blake devant un restaurant de Los Angeles. Blake a déclaré aux enquêteurs qu'il était retourné à l'intérieur du restaurant pour récupérer un pistolet lorsque Bakley a été tué par balle. Plus tard, il a été déterminé que son arme n'était pas l'arme du crime.

Blake a été accusé du meurtre de Bakley et a été jugé en 2005. Bien qu'il ait été acquitté du meurtre, il a été trouvé responsable de la mort de Bakley dans une affaire civile en 2006 et a été condamné à payer 30 millions de dollars de dommages et intérêts à la famille de Bakley. Malgré cette tragédie, Blake a continué à travailler dans l'industrie cinématographique, apparaissant dans des films tels qu'In Cold Blood de Richard Brooks en 1967 et dans Lost Highway de David Lynch en 1997. Cependant, Lost Highway a été son dernier film selon l'IMDB, et il a passé le reste de sa vie loin des projecteurs.

Le décès de Robert Blake est un rappel triste et troublant de la complexité de la vie des célébrités. Bien qu'il ait connu un grand succès dans sa carrière, il a également connu de grandes tragédies dans sa vie personnelle. Que ce soit sur ou hors écran, Blake a laissé une marque indélébile sur l'industrie cinématographique américaine.