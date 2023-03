Les tensions entre la Moldavie et l'Ukraine ont récemment atteint un nouveau sommet, avec les autorités de la Transnistrie, une région séparatiste prorusse de Moldavie, qui ont affirmé avoir déjoué ce jeudi 09 Mars 2023 une tentative d'attentat attribuée à Kiev. La Transnistrie a déclaré que l'attaque visait plusieurs hauts responsables de la région, dont la capitale est Tiraspol. Ces accusations interviennent alors que le guerre en Ukraine se poursuit plus d'un an après le démarrage des hostilités.

Les séparatistes prorusses de Transnistrie accuse Kiev. Ce jeudi, les autorités de cette région séparatistes de Moldavie ont affirmé avoir déjoué un attentat qu'il attribue à Kiev. «L'endroit où l'acte terroriste devait avoir lieu montre que l'objectif était d'abord l'élimination des dirigeants de l'État et (...) de faire un grand nombre de victimes, étant donné que l'acte terroriste devait avoir lieu dans le centre de Tiraspol où de nombreux citoyens devaient être rassemblés», a affirmé le procureur de la région, Anatoli Gouretski selon des médias occidentaux qui cite les agences russes,.

La Transnistrie est une région séparatiste de Moldavie qui s'est autoproclamée indépendante en 1990, peu de temps avant la dislocation de l'Union soviétique. Depuis lors, la région a été de facto contrôlée par des séparatistes prorusses, qui ont maintenu une présence militaire significative dans la région. Le gouvernement moldave a toujours considéré la Transnistrie comme faisant partie intégrante du territoire moldave, bien que le statut de la région reste en suspens. Les autorités de la Transnistrie ont affirmé que l'attentat avait été déjoué grâce à la coopération étroite entre les services de sécurité de la région et leurs homologues russes.

Moscou avait déjà prévenu fin février que Kiev préparait une attaque contre la Transnistrie, jurant de «répliquer» à toute «provocation». Les déclarations de la Transnistrie ont donc renforcé les craintes d'un conflit potentiel entre l'Ukraine et la Russie, qui soutient les séparatistes de la Transnistrie. La Moldavie, qui est située entre l'Ukraine et la Roumanie, est un État tampon crucial dans la région, et sa stabilité est d'une importance stratégique pour l'Europe. L'annonce de la Transnistrie intervient également à un moment de tension accrue entre la Russie et l'Occident, notamment sur la question de l'Ukraine.