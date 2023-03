La société de biotechnologie australienne LTR Pharma a annoncé avoir développé un spray nasal appelé SPONTAN qui pourrait révolutionner le traitement de la dysfonction érectile. Ce spray fonctionne en cinq à quinze minutes, ce qui est beaucoup plus rapide que les comprimés oraux tels que le Viagra, qui nécessitent généralement entre 30 et 60 minutes pour agir. Le produit contient de l'inhibiteur de la PDE5 Vardenafil, un médicament couramment utilisé pour traiter la dysfonction érectile, qui est actuellement pris par voie orale une à deux heures avant l'activité sexuelle.

Le spray nasal SPONTAN contourne le système digestif, ce qui permet une absorption plus rapide et une réponse plus cohérente. Cela est particulièrement important pour les hommes souffrant de dysfonction érectile qui doivent planifier leur activité sexuelle à l'avance. Un essai clinique sera bientôt mené en Australie pour comparer l'efficacité de SPONTAN à celle d'un autre inhibiteur de la PDE5 qui sera pris par voie orale. La société est confiante dans le succès de l'essai et prévoit de lancer le produit sur le marché américain d'ici 2025.

Cette innovation est très prometteuse pour les millions d'hommes dans le monde entier qui luttent contre la dysfonction érectile. Les comprimés oraux tels que le Viagra ont été une solution efficace pour beaucoup, mais ils ont leurs limites. Les temps d'attente prolongés et les résultats variables peuvent rendre la planification de l'activité sexuelle difficile et stressante. Le spray nasal SPONTAN offre une alternative pratique et rapide, qui pourrait changer la donne pour de nombreux hommes. Avec la concurrence croissante dans ce domaine, il est clair que les avancées technologiques et scientifiques continuent de stimuler l'innovation dans le traitement de la dysfonction érectile, offrant ainsi aux patients des solutions plus efficaces et plus pratiques.