Contraints au nul de 1 but partout lors la 3ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) Côte d’Ivoire 2024, au stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou de Kouhounou, face aux Amavubi du Rwanda, le Bénin totalise un point après trois journées. Il occupe la dernière place du groupe L, loin derrière le Sénégal qui a 9 points. Lors de la 3ème journée, ayant défait les Mambas du Mozambique, 2ème de la poule L avec 4 points, les Sénégalais ont balisé le terrain pour les Guépards du Bénin. Libre à eux de se relancer dans leur groupe mais, cela passe obligatoirement par une victoire impérative sur les Rwandais à Kigali ce jour mercredi 29 mars 2023.

Les Béninois vont-ils arriver à surprendre ces Amavubi du Rwanda sur leurs propres installations ? Personne ne le sait encore. C’est Dieu seul qui le sait. Les poulains du sélectionneur national du Bénin, Gernot Rohr ont donc 90 minutes plus les arrêts du jeu pour déterminer l’issue de la rencontre et prouver aux Béninois qu’ils peuvent bel et bien se qualifier pour une phase finale de la Can. Mais, il y a une chose à savoir pour les supporters : les Rwandais ne se laisseront pas battre aussi facilement sur leur terrain. Ils vont vendre chère leur peau car, eux également ils aspirent participer à la fête du football africain en 2024. Les coéquipiers du capitaine Stéphane Sessègnon ont du pain sur la planche.

Le souhait de tout le peuple béninois est que le Bénin prend une nouvelle fois part à la phase finale de la Can après celles de 2004 en Tunisie, 2008 au Ghana, 2010 en Angola et 2019 en Egypte. Il faut rappeler que pour cette 4ème journée dans ce groupe L, les Lions de la Téranga du Sénégal ont battu hier mardi 28 mars 2023 le Mozambique sur son terrain par le score de 1 but à 0 et se qualifient ainsi pour la prochaine phase finale de la Can qui aura lieu en Côte d’Ivoire. ¨Précisons que le Sénégal qui en quatre sorties a eu quatre victoires, totalise 12 points dans le groupe L et ne peut être rejoint par les autres équipes de la poule.