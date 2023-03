Une intervention du milliardaire américain Elon Musk a entraîné une chute de l’action Tesla. En effet, hier, mercredi 1er mars 2023, le patron du constructeur de voitures électriques s’est exprimé lors de la conférence du troisième « master plan » censé donner le cap de la compagnie pour les prochaines années. Cependant, là où les investisseurs attendaient une grande annonce, le richissime homme d’affaires a plutôt donné sa vision sur l’avenir de Tesla. Ainsi, Elon Musk a notamment fait savoir que la planète abandonnera entièrement l’utilisation des énergies fossiles, pour passer aux énergies durables.

20 millions de voitures d'ici à 2030

« La Terre peut passer à une économie basée sur l'énergie durable et le fera de notre vivant » a-t-il déclaré. Elon Musk a par ailleurs parlé brièvement d’un nouveau véhicule Tesla ayant un coût de fabrication inférieur de 50% à celui d’aujourd’hui. Aussi, a-t-il indiqué que 20 millions de voitures seront produites annuellement, d'ici à 2030. Cette présentation n’a malheureusement pas satisfait les investisseurs, entraînant une baisse de l’action de plus de 5% au niveau des échanges électroniques qui ont suivi la clôture de la séance officielle à Wall Street. Cette baisse s’est également fait ressentir sur la fortune d’Elon Musk.

Si le cours de l’action Tesla lui avait permis de reprendre sa place à la tête des plus grandes fortunes mondiales, cette baisse lui a, cependant, fait perdre ce titre, hier mercredi. Notons que, selon un précédent classement Bloomberg, la fortune d’Elon Musk était de près de 187,1 milliards de dollars. Ce chiffre dépasse celle du milliardaire français Bernard Arnault, estimée à 185,3 milliards de dollars. L’homme le plus riche d’Europe avait, en décembre dernier, ravi la vedette au patron de Tesla. Pour rappel, Elon Musk détient le record de la plus grande fortune jamais perdue. Fin 2022, il avait perdu 200 milliards de dollars. Sa fortune passant de 340 milliards de dollars en 2021, à 137 milliards de dollars en décembre 2022.