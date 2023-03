Six décennies après avoir été séparés alors qu’ils étaient fiancés, un couple a fini par se marier. Selon les informations qui ont été rapportées par les médias, il s’agit de deux septuagénaires avec une histoire assez particulière. Len Allbrighton et Jeanette Steer étaient tombés amoureux l’un de l’autre en 1963 alors qu’ils étaient respectivement âgés de 19 et 18 ans. Les deux amoureux qui étaient à cette époque infirmiers stagiaires sur l'île de Wight, avaient prévu de déménager en Australie pour commencer une nouvelle vie ensemble.

Mais la jeune femme n’a pas eu l’autorisation de ses parents pour rejoindre son bien-aimé. En cette période, en Grande-Bretagne, l'âge du consentement au mariage au Royaume-Uni était de 21 ans. C’est ainsi que le couple s’était séparé et s’est perdu de vue pendant plusieurs décennies.

Chacun a ainsi pu refaire sa vie de son côté. L’homme a épousé une femme en Australie et a une trois enfants avant de divorcer et de rejoindre Stevenage où il a travaillé comme infirmier de district. La femme de son côté est restée sur l'île de Wight, a refait sa vie et a eu deux enfants.

Les retrouvailles ont été possibles grâce à l’homme qui a décidé un jour de revenir sur ses pas pour retrouver sa bien-aimée. Len Allbrighton raconte avoir cherché l’adresse de son ex-fiancée en utilisant la liste électorale de la bibliothèque locale. Il ne savait en réalité pas ce qu’allait révéler cette aventure qu’il venait d’entreprendre.

«Je suis parti au hasard. Ce n'était pas un endroit facile à trouver mais je l'ai fait. J'espérais juste qu'elle allait bien – je ne m'attendais à rien d'autre », a-t-il confié. C’est ainsi que 52 ans après leur séparation, les deux amoureux se sont retrouvés. Quelques années après, l’époux de Jeanette Steer est décédé d'un cancer. Elle a renoué alors suite à cette situation le contact avec son premier amour. L’histoire s’est terminée par un mariage.