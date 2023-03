Le président turc, Recep Tayip Erdogan, fait partie des rares dirigeants du monde à pouvoir s'entretenir directement avec Vladimir Poutine dans ce contexte de guerre avec l'Ukraine. La Turquie et la Russie ont toujours entretenu des relations cordiales même si par moment il ya eu des points de discordes. La Turquie a été frappée il y a quelques semaines par un terrible séisme qui a causé de nombreux morts et des dégâts matériels importants. Ankara a pu compter sur le soutien sans faille de Moscou qui a mobilisé de l'aide pour porter assistance au peuple turc.

Ce samedi 25 mars, Recep Tayip Erdogan s'est entretenu au téléphone avec son homologue russe, Vladimir Poutine. La situation en Ukraine a occupé une grande partie de la conversation entre les deux dirigeants. Erdogan a insisté sur le fait qu'il faut impérativement mettre fin au conflit avec l'Ukraine, car cette situation n'arrange personne. A l'instar de la Chine, la Turquie encourage les différents belligérants à se retrouver autour d'une table de dialogue. Le conflit russo-ukrainien ne cesse de s'enliser depuis son déclenchement en février et personne n'est capable d'indiquer une date de sortie de crise.

Pendant l'audience téléphonique, le président turc a remercié son interlocuteur pour la prolongation de l'accord sur les céréales au niveau de la mer noire. Cet accord signé en 2022 entre Kiev et Moscou sous l'auspice de l'ONU a permis une reprise de la livraison de marchandises et notamment de céréales aux ports du monde entier. Selon Recep Tayip Erdogan, la Russie et la Turquie peuvent accorder leurs violons pour développer d'autres partenariats dans le domaine économique.