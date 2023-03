Un hommage sera rendu sur M6 à la comédienne Marion Game qui a rendu l’âme ce jeudi à 84 ans. L’annonce a été faite par un communiqué de presse qui stipule que « l'épisode de la quotidienne, prévu ce vendredi 24 mars à 20h30, rendrait hommage à l'actrice et à son personnage Huguette ». Ce sera ainsi un moment pour celles et ceux qui aimaient l’art de l’illustre disparue de revivre le personnage qu’elle incarnait « avec Raymond, et sa participation au concours de la Meilleure mamie de France ».

L’annonce relative à son décès a été effectuée par sa fille Virginie Ledieu. «C'est dans la tendresse et l'affection des siens qu'elle est partie rejoindre les étoiles », a-t-elle confié à l’Agence de presse française. Elle est revenue sous le feu des projecteurs à cause de son rôle d’Huguette dans la série d’M6. Elle aura véritablement brillé dans le cinéma dans les années 1970-1980. Elle s’était illustrée au cinéma par : « Le Cri du cormoran le soir au-dessus des jonques» de Michel Audiard (1971) ou «Parking» de Jacques Demy (1985).

En 1975, elle a brillé à la télé par «Les Brigades du Tigre» et en 1981 par «Nana». Le plus récent est «Plus belle la vie» entre (2010-2012). Notons que les rumeurs sur son état de santé ont circulé pendant plusieurs années. Elle était absente dans certains événements de Scènes de ménages. Certains membres de M6 ont justifié cet état de choses par la fatigue qu’elle ressentait au moment du tournage.