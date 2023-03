Le site du Parlement français a été victime d'une cyberattaque revendiquée par des hackers pro-russes. Selon les autorités judiciaires, les sites internet de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Parlement des enfants ont été visés, provoquant leur indisponibilité pendant plusieurs heures. Heureusement, les services ont été rétablis et aucune donnée sensible ne semble avoir été compromise. Un groupe de hackers pro-russes, NoName057(16), a revendiqué cette cyberattaque sur la plateforme de messagerie Telegram. Ils affirment agir en représailles au soutien de la France à l'Ukraine, en pleine crise géopolitique.

Bien que les sites aient été indisponibles pendant un certain temps, le serveur commun a continué de fonctionner normalement selon certaines sources. Cela suggère que l'attaque n'a pas eu d'impact majeur sur les activités du Parlement.

Les autorités françaises ont immédiatement ouvert une enquête pour "entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données". Cette enquête vise à déterminer l'ampleur de l'attaque, à identifier les auteurs et à mettre en place des mesures pour prévenir de futures cyberattaques. La France a déjà été la cible de cyberattaques similaires dans le passé, notamment en 2017, lors de la campagne présidentielle.