L' ex-capitaine des Guépards du Bénin , Stéphane Sèssègnon est de nouveau sans club. Engagé depuis 6 mois avec Sirens FC de Malte, l'international béninois a, de commun accord avec les responsables du club malte, résilié son contrat. Actuellement à Cotonou pour préparer la double confrontation contre les Amavubi du Rwanda dans le cadre des 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (Can) Côte d'Ivoire 2023, l'ancien sociétaire de Sirens FC doit désormais s'employer pour trouver un autre point de chute. Les jours à venir vont mieux situer les Béninois sur l'avenir de Stéphane Sèssègnon.

Il faut signaler qu'en 6 mois de contrat avec Sirens FC de Malte, l'ex-capitaine des Guépards du Bénin a disputé en championnat malte 16 matchs . Il a été titularisé à sept ( 07) reprises et remplacé neuf ( 09) fois . L' international béninois a eu quatre (04) cartons jaunes et a joué deux ( 02) rencontres pleines. Il a obtenu avec le club malte cinq ( 05) victoires et quatre (04) nuls et a concédé sept (07) défaites. Stéphane Sèssègnon n'a marqué aucun but et n'a offert aucune passe décisive avec son ancien club. Rappelons que Stéphane Sessègnon avait fait entre autres les beaux jours de Fc Créteil, Le Mans , Paris Saint Germain ( PSG ),Montpellier HSC en France, Sunderland et West Bromwich Albion en Angleterre et Gençlerbirliği SK en Turquie.