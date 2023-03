Le lien que l'on tisse avec nos animaux de compagnie est très fort et chez certains individus, ce lien est carrément fusionnel. C'est le cas de Yasemn Kaptan, une Britannique de 46 ans qui a développé une relation très spéciale avec ses chats. La Grande-Bretagne est actuellement frappée par une terrible récession économique qui a lourdement impacté le pouvoir d'achat des citoyens britanniques. Dans ce contexte d'inflation, Yasemn Kaptan a décidé de s'offrir un seul repas dans la semaine dans le but d'avoir de quoi nourrir ses 6 chats.

Durant donc la semaine, la quadragénaire se contente d'un seul vrai repas et le reste des autres jours, elle boit du thé à la menthe et mange des légumes grillés (poivrons, oignons, salade). Habitante de la ville de Tottenham, Yasemn Kaptan est atteinte d’ostéoporose. Elle vit avec son compagnon Erdinc Hassain, lui aussi quadragénaire qui souffre de sclérose en plaques. La dame perçoit une allocation d'invalidité mensuelle de 400 livres sterling plus 69 livres sterling par semaine pour s'occuper de son compagnon. Quand elle paye son loyer et ses factures, il ne reste plus grand-chose pour se nourrir convenablement.

Pour ne pas se séparer de ses chats, Yasemn Kaptan se sacrifie pour nourrir ses animaux de compagnie. "Je ne peux me permettre de manger qu'une fois par semaine et de boire du thé à la menthe pour calmer la faim, mais je ne laisse jamais mes six chats souffrir de la faim. Ils ont grandi avec nous. Je les ai depuis qu'ils sont tout petits. J'ai payé beaucoup d'argent pour les avoir, ils sont en fin de vie. Ce n'est vraiment pas juste de les laisser partir" affirme la quadragénaire.