Selon un rapport publié par Axios, un haut responsable israélien a informé l'administration Biden et plusieurs pays européens qu'Israël pourrait mener une frappe militaire contre l'Iran si ce dernier enrichit de l'uranium à un niveau supérieur à 60 %. Cette mise en garde intervient alors qu'Israël se montre de plus en plus préoccupé par les avancées du programme nucléaire iranien et intensifie ses menaces d'action militaire pour dissuader Téhéran d'aller plus loin dans ses ambitions nucléaires.

Au cours des derniers mois, Israël a intensifié ses menaces privées et publiques d'action militaire contre Téhéran pour dissuader l'Iran d'intensifier davantage son programme nucléaire. L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a révélé dans un rapport de fin février que l'Iran avait accumulé 87,5 kilogrammes d'uranium enrichi à 60%. Les experts estiment que si cet uranium est enrichi à 90% de qualité militaire, il pourrait être suffisant pour produire au moins une bombe nucléaire.

Pour rappel, un haut responsable de la défense américaine a indiqué le mois dernier que l'Iran n'aurait besoin que de 12 jours pour enrichir suffisamment d'uranium de qualité militaire pour construire une bombe nucléaire. Cependant, les États-Unis estiment que l'Iran n'a pas encore pris la décision de relancer son programme d'armement nucléaire.