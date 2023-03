Koffi Olomide, l'un des chanteurs les plus célèbres d'Afrique, est une fois de plus au centre d'une nouvelle polémique. La vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux montre Koffi Olomide dans une voiture avec une jeune femme qui hurle, l'appelant à régler une facture de maquilleuses. Cette vidéo a été relayée par l'ex-femme de Koffi Olomide, Aliya, et a été largement partagée par les internautes. Cependant, certains fans du chanteur ont exprimé leur indignation quant à la diffusion de cette vidéo jugée humiliante pour leur idole. Ils ont également souligné que cette vidéo pourrait avoir été manipulée et ne pas refléter la réalité des faits.

Koffi Olomide, quant à lui, n'a pas encore commenté l'incident. Il faut rappeler que la star congolaise est connue pour être un personnage controversé, ayant été impliqué dans plusieurs scandales par le passé. Dans la vidéo diffusée sur la toile, son danseuse et supposée nouvelle compagne Cindy Le Coeur tentait de calmer les personnes en colère pendant que le chanteur était lui-même assis tranquillement dans sa voiture.

Malgré cela, Koffi Olomide reste l'un des artistes les plus appréciés de la musique africaine, avec une carrière de plus de trois décennies et des hits à succès tels que "Loi", "Effrakata" et "Mopao Mokonzi" ou plus récemment "Waah". Sa musique a été saluée pour son mélange unique de rumba congolaise, de soukouss et d'autres styles musicaux africains.