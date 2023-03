Face à la Chine, les États-Unis accusent un retard dans plusieurs secteurs technologiques de pointe. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’un rapport du groupe de réflexion Australian Strategic Policy Institute et qui a été rendu public par le média britannique « The Guardian ». « Nos recherches révèlent que la Chine a jeté les bases pour se positionner comme la première superpuissance scientifique et technologique mondiale », indiquent ouvertement les auteurs de la recherche. La puissance asiatique garde l’avance sur les États-Unis dans 37 technologies sur les 44 étudiées.

Le monopole de la Chine serait donc effectif dans les domaines, tels que, les batteries électriques, de l'hypersonique ou encore des communications radiofréquence avancées telles que la 5G et la 6G. Les États-Unis pour leur part ne dictent leur loi que dans très peu de domaines technologiques. Il s’agit par exemple du domaine des vaccins, de l'informatique ou des systèmes de lancement spatial. Le groupe de réflexion Australian Strategic Policy Institute aurait basé ses résultats sur des recherches à «impact élevé» dans des domaines technologiques critiques et émergents.

La Chine produit beaucoup d'articles scientifiques

L’autre argument évoqué par ces chercheurs est que la Chine abrite les 10 principaux instituts de recherche mondiaux. Selon le groupe de réflexion Australian Strategic Policy Institute, ces différents instituts produisent « neuf fois plus d'articles de recherche à fort impact » que les États-Unis. Les instituts chinois sont en tête des 44 technologies de pointe énumérées. On retient de ce rapport que la Chine s’apprête à prendre la place des États-Unis dans plusieurs domaines sur le plan technologique.