L'actrice Lindsay Lohan a annoncé aujourd'hui sur Instagram qu'elle attendait son premier enfant. La nouvelle a surpris ses fans, étant donné que l'actrice a atteint l'âge de 36 ans avant de tomber enceinte. Lohan a partagé une photo d'une grenouillère blanche pour bébé avec les mots "à venir bientôt" écrits sur le devant. Dans la légende, elle a écrit: "Nous sommes bénis et excités!" Les commentaires des fans ont été immédiats, avec des centaines de messages de félicitations et de bonnes vibes pour la future maman.

Cette nouvelle survient moins d'un an après que Lohan a épousé son mari, Bader Shammas. Le couple s'est marié en juillet 2022, après avoir annoncé leurs fiançailles en novembre 2021 sur les réseaux sociaux. Shammas est un homme d'affaires, originaire d'Arabie Saoudite, et il est clair que le couple est très heureux ensemble.

Lohan a eu une carrière mouvementée dans le monde du cinéma, avec des hauts et des bas. Elle est devenue célèbre dans les années 2000 pour son rôle dans "À nous quatre" et "Freaky Friday", avant de faire face à des problèmes personnels et de drogue qui ont mis sa carrière en danger. Cependant, ces dernières années, Lohan a réussi à rebondir et à reconstruire sa vie. Elle a même annoncé qu'elle travaillait sur un nouvel album musical, après avoir sorti son premier single en 2005.

Maintenant, avec l'annonce de sa grossesse, il semble que Lohan soit sur le point de commencer un nouveau chapitre passionnant de sa vie. Ses fans ont hâte de voir comment elle naviguera dans les eaux de la maternité et comment elle conciliera cela avec ses projets futurs.