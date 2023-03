C’est une situation dure pour certains hackers qui partageaient des informations sensibles sur la plateforme BreachForums. En effet, l’administrateur de ce dernier, a été arrêté par le FBI. Selon les informations du média américain Bloomberg, ce samedi 18 mars 2023, le propriétaire de la plateforme dénommé Pompompurin de son vrai nom Conor Bryan Fitzpatrick, avait été arrêté par les éléments de la police fédérale américaine, le mercredi 15 mars dernier. L’interpellation a eu lieu dans son logement situé dans l’État de New York. Lors de son interrogatoire, l’homme a reconnu les faits qui lui sont reprochés.

Il « encourageait activement les activités de piratage et de leak »

Il faut dire que BreachForum était une plateforme d’échanges et de revente d’informations à destination des hackers. Ainsi, des centaines de bases de données dérobées à des sociétés avaient été vendues, ou encore postées en accès libre sur le site. Dans une interview accordée au média américain, l’analyste de la menace cyber pour l’entreprise en cybersécurité, Recorded Future, Allan Liska, a confié que : « Pompompurin dirigeait le forum et encourageait activement les activités de piratage et de leak qui s’y déroulaient ». Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’un hacker fait la une de la presse américaine.

Au cours du mois de février 2023, un hacker russe avait été extradé vers les États-Unis. D’après les informations rapportées par les médias, la Géorgie avait extradé en direction des États-Unis un jeune homme de 28 ans accusé d’avoir mis sur pied et vendu un programme ayant facilité les actes de piratage. Selon les procureurs, le mis en cause du nom de Dariy Pankov est accusé d'avoir donné l'accès à plus de 35 000 ordinateurs. Il est également reproché à ce dernier d'avoir rapporté au-delà de 350 000 dollars de ventes illicites et a permis ainsi aux cybercriminels de mener des attaques de rançongiciels et de fraude fiscale.