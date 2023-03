Le Maroc est un partenaire et un grand allié des États-Unis non seulement dans la région, mais aussi sur tout le continent africain. C'est ce qu'a déclaré le président du comité des chefs d'état-major des forces armées américaines, le général Mark Milley. Il est en visite de travail dans le royaume à la tête d'une grande délégation, selon l'agence de presse Maghreb Arabe Press. "Le Maroc est un partenaire et un grand allié des États-Unis non seulement dans la région, mais aussi sur l'ensemble du continent africain", a souligné M. Milley après des entretiens avec le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l'administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi, et l'inspecteur général des Forces armées royales (FAR) et par ailleurs commandant de la zone Sud, Belkhir El Farouk.

Le général américain a souligné "la profondeur des relations qui existent entre les deux pays depuis plus de deux siècles", exprimant la volonté de son État de "renforcer et d'élargir les relations avec le Maroc, qui est devenu le premier pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis". Selon M. Milley, "les États-Unis et le Maroc entretiennent des relations militaires solides, concrètes et considérables". Il a mentionné "les exercices militaires conjoints African Lion menés depuis près de 20 ans, qui se sont avérés efficaces".

À l'issue de la rencontre entre MM. Milley et Loudiyi, les parties se sont dites "satisfaites de l'excellent niveau atteint par les relations séculaires d'amitié et de coopération, renforcées par un partenariat militaire stratégique régi par un arsenal juridique important, notamment la feuille de route pour la coopération en matière de défense 2020-2030, signée en octobre 2020 à l'occasion de la visite au Maroc du secrétaire américain à la Défense". En outre, les interlocuteurs ont examiné la coopération bilatérale dans le domaine de la défense et les possibilités de la renforcer davantage. (Tass)