La nouvelle fait le tour de la toile depuis quelques heures. Les USA ont accepté de vendre des munitions à l'île de Taïwan pour 619 millions de dollars de munitions à destination de ses avions de chasse F-16. Une décision applaudi par les autorités de l'île de Taïwan. «Face à l'expansion militaire continue et au comportement provocateur de la Chine, Taïwan continuera à améliorer activement ses capacités d'autodéfense», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères taïwanais Jeff Liu.

619 millions $ de munitions pour les avions de chasse F-16 Taïwan. C'est le montant prévu par les USA qui ont approuvé une vente de munition pour l'île de Taïwan. Les munitions vendues à Taïwan comprennent 200 missiles air-air de moyenne portée avancés (AMRAAM) AIM-120C-8 et 100 missiles anti-radar à grande vitesse (HARM) AGM-88B, ainsi que des lanceurs et des missiles factices d'exercice. Le Pentagone a affirmé que cette vente renforcera la capacité de Taïwan à assurer la défense de son espace aérien, la sécurité régionale et l'interopérabilité avec les États-Unis.

De son côté, le département d'État américain a également indiqué que la vente était conforme aux positions traditionnelles des États-Unis à l'égard de Pékin et de Taïpei. Une manière de dire surement que les États-Unis sont résolus à soutenir Taïwan tout en cherchant à maintenir des relations positives avec la Chine. Pour rappel, la Chine a également intensifié ces derniers mois ses manœuvres militaires autour de Taïwan, affirmant que cela faisait partie de son «droit à l'autodéfense». Cela a suscité des inquiétudes quant à une possible escalade des tensions dans la région et à la possibilité d'un conflit militaire.

Malgré les avertissements de la Chine, les États-Unis ont continué à renforcer leur partenariat militaire avec Taïwan, offrant une assistance technique et des formations militaires, ainsi que des ventes d'armes. Le partenariat militaire entre les États-Unis et Taïwan a longtemps irrité la Chine, qui considère Taïwan comme faisant partie intégrante de son territoire et cherche à réunifier les deux rives du détroit de Taïwan. La vente récente de 619 millions de dollars de munitions à Taïwan pour ses avions de chasse F-16 ne fait pas exception à cette règle.