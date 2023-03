Près de cinq ans après leur retrait de l'agence de l'ONU pour l'éducation, la science et la culture, les États-Unis ont manifesté leur intention de revenir au sein de l’institution. Ce mercredi 22 mars, devant une commission parlementaire, le patron de la diplomatie américaine a évoqué l’importance de cet acte face à la place qu’occupe la Chine au sein de l’Unesco. Pour Antony Blinken, « la Chine est à présent le plus gros contributeur à l'Unesco ». « Nous ne sommes même pas à la table. Il est important que nous y retournions », a martelé l’officiel américain au cours de son intervention.

Il a regretté l’absence des États-Unis au sein de l’institution alors que des débats se mènent sur des sujets tels que l’Intelligence Artificielle ou encore sur l’Éducation. Rappelons que les États-Unis avaient pris la décision de se retirer de l’Unesco le 31 décembre 2018 au même titre qu’Israël. La raison de cette décision est que l’administration d’alors ne partageait pas les critiques de l’institution envers Israël.

Ce n’était pas la première fois que les États-Unis affichent son opposition à certaines décisions au sein de l’institution. La décision de revenir au sein de l’Unesco intervient ainsi dans un contexte où la Chine se positionne comme le plus gros contributeur. La tension entre la puissance asiatique et les États-Unis est tout de même assez visible depuis quelques mois sur plusieurs sujets. Il s’agit entre autre de Taïwan, d'Hong Kong, du sujet relatif aux minorités des ouïghours et bien d’autres.