Gazprom, le géant russe du gaz, a annoncé mardi avoir établi un nouveau record historique d'approvisionnement quotidien en gaz vers la Chine. Les transferts ont été faits via le gazoduc "Force de Sibérie". Cette annonce intervient alors que le président chinois Xi Jinping est en visite d'Etat à Moscou pour renforcer les liens diplomatiques et économiques entre la Chine et la Russie, pendant que la guerre en Ukraine qui a démarré l'année dernière se poursuit et que les occidentaux augment la pression de plus en plus sur Moscou.

Dans un contexte de sanctions du fait de l'offensive lancée en Ukraine, le géant russe du gaz, Gazprom, réalise des livraisons records de cet hydrocarbure vers la Chine de Xi Jinping. En effet, selon les publications des médias, Gazprom a livré lundi les volumes demandés par la Chine, mais n'a pas fourni d'informations précises sur le chiffre de livraison. Selon une source au sein de Gazprom cité par des médias, les volumes quotidiens livrés à la Chine relèvent d'informations commerciales qui ne seront pas dévoilées. Le gazoduc "Force de Sibérie" parcourt l'Extrême-Orient russe en direction du nord-est de la Chine et est un projet majeur pour Gazprom.

La Chine est devenue un marché important pour la Russie, qui cherche à diversifier ses exportations de gaz, alors que l'Europe qui jusqu'à un passé récent achetait massivement le gaz russe a imposé des sanctions contre le pays de Vladimir Poutine avec la guerre en Ukraine. Pour rappel, l'année dernière, les livraisons de gaz via le gazoduc "Force de Sibérie" avaient atteint un maximum historique, à hauteur de 15,5 milliards de mètres cubes. La nouvelle du nouveau record intervient au cours de la visite du président Xi Jinping en Russie. Pour certains observateurs, la visite de Xi Jinping à Moscou est un signe de l'importance que la Chine accorde à ses relations avec la Russie. Les deux pays ont travaillé ensemble pour renforcer leur coopération économique et énergétique, malgré les tensions avec les États-Unis et l'Europe.