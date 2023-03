Depuis plus d'un an, la situation est tendue entre la Russie et l'Occident depuis que le pays dirigé par Poutine a lancé une offensive militaire en Ukraine. La Russie et certains dirigeants sont sanctionnés et chaque jour qui passe la pression augmente encore plus. C'est dans ce contexte que l'Union Européenne a menacé de sanctionner la Russie si elle déploie des armes nucléaire dans le pays de son allié Alexandre Loukachenko qui dirige la Biélorussie. Une menace qui ne va certainement pas rester sans réponse.

L'Union européenne a émis une mise en garde sévère envers la Russie, menaçant de nouvelles sanctions si la Russie envoyait des armes nucléaires en Biélorussie. Cette déclaration a été faite par Josep Borrell, haut représentant de l'UE pour la politique étrangère, dans un message publié sur Twitter le dimanche dernier. M. Borrell a clairement indiqué que si la Biélorussie accueillait des armes nucléaires russes, cela représenterait une escalade irresponsable et une menace pour la sécurité européenne.

"Si la Biélorussie accueille des armes nucléaires russes, il s'agirait d'une escalade irresponsable et d'une menace pour la sécurité européenne", a écrit M. Borrell dans un message publié sur Twitter. Il a également souligné que la Biélorussie avait la possibilité d'empêcher cela et que l'UE était prête à répondre par de nouvelles sanctions si nécessaire. "Le Belarus peut encore l'empêcher. "C'est son choix. L'UE est prête à répondre par de nouvelles sanctions", a poursuivi le responsable européen Josep Borrell.

La Russie n'a pas encore réagi à la nouvelle déclaration du responsable européen. Cette mise en garde est survenue après l'annonce par le président russe Vladimir Poutine d'un accord avec la Biélorussie pour déployer des armes nucléaires tactiques sur le sol bélarussien. Cette décision a été prise en réponse à l'intention du Royaume-Uni de fournir des armes à uranium appauvri à l'armée ukrainienne. Cette annonce a été très mal accueillie par l'UE. La situation devient préoccupante, car la situation pourrait très rapidement dégénérer et devenir incontrôlable.