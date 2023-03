A partir de ce vendredi 17 jusqu'au 19 mars 2023 à Niamey au Niger, les Guépards lutteurs du Bénin prennent part à la 10ème édition du tournoi de Lutte africaine des pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) 2023. Les couleurs béninoises seront défendues dans la capitale nigérienne par Issa Salifou (66 kg), Adamou Razikou (76 kg), Alidou Abou Boukari (86 kg), Cakpo Amoussou Nicolas et Abdou Maman (120 kg). Pour le capitaine des Guépards lutteurs du Bénin, Cakpo Amoussou Nicolas, le moral de la troupe ne souffre d’aucune faille. « Nous sommes des guerriers et toujours prêts. Nous irons nous frotter aux grands lutteurs sénégalais, gambiens, nigériens et autres mais nous n’avons pas peur », a-t-il martelé.

Au nom des lutteurs, il a remercié le Comité exécutif béninois de lutte (FéBéLutte) pour ses nombreux sacrifices à leur endroit et ceci, avec le leadership éclairé du président Yves Adihunkpéto Azifan qui a une attention particulière envers eux malgré la petitesse des moyens. Pour le président de la Fédération béninoise lutte, Yves Adihunkpéto Azifan, les choses n’ont pas été si simples pour eux mais, ils ont tout fait pour sélectionner leurs meilleurs lutteurs du moment. « Notre leitmotiv n’a pas changé. Nous voulons révéler la lutte béninoise à chaque sortie » a-t-il lâché. Le Bénin sera également présent à cette compétition par l'arbitre Sabi Traoré Moufalalou. Les différents combats de la 10è édition de cette compétition se dérouleront dans l’arène du stade Seyni Kountché à Niamey et les meilleurs dans chaque catégorie recevront des médailles et des enveloppes financières.