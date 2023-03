Né le 23 janvier 1936 et d'origine béninoise, Raymond Gbaguidi, s'est éteint à son domicile en France le 26 mars 2023 à l'âge de 87 ans. Ancien chirurgien à l’hôpital du Lamentin en Martinique, Raymond Gbaguidi laisse un grand vide dans le coeur de ses trois filles Cica, Céline et Anne-Laure ainsi qu'au fond de ses 5 petits enfants. Le disparu s'est rendu en Martinique en 1969. Il a fait ses preuves profetionnelles à l’hôpital du Lamentin depuis le début de sa carrière. Grâce à son profetionnalisme, Raymond Gbaguidi a su se hisser dans le rang des meilleurs chirurgiens. Il a été chef de service de l'hôpital du Lamentin à 33 ans.

Raymond Gbaguidi a toujours servi dans le public et inlassablement œuvré pour une meilleur prise en charge des patients. Il a été admis à la retraite en 2002. ‹‹ Il a beaucoup contribué au rayonnement de la chirurgie à l'hôpital (…). Il était non seulement un chirurgien compétent et engagé, mais aussi humain, proche des gens, à l'écoute de la population et il était polyvalent ››, a témoigné docteur Alex Ranlin, un proche au regretté, rapporté pas la presse Française. Son départ dans l'au-delà constitue un véritable choc pour toutes les personnes qui l'ont connu car il a su les marquer positivement avec son humanisme. Non seulement amoureux de la médecine, Raymond Gbaguidi est aussi attaché à la littérature.