Douze drones de fabrication iranienne ont été abattus lors d'une nouvelle attaque russe contre la capitale ukrainienne Kiev, a annoncé mardi l'administration militaire de la ville. Bien que la dernière attaque n'ait pas fait de victime, elle a causé des dégâts matériels dans un immeuble administratif dans le quartier Sviatochynsky de la ville. Cette attaque est la dernière en date d'une série d'attaques lancées par la Russie contre l'Ukraine depuis que la guerre a démarré en Février de l'année dernière.

Les drones explosifs, de type Shahed, ont été utilisés par les forces russes pour attaquer les infrastructures essentielles ukrainiennes, provoquant des pannes de chauffage, d'eau et d'électricité qui ont touché des millions d'Ukrainiens pendant l'hiver. Cette attaque intervient alors que l'offensive lancée par la Russie en Ukraine qui a démarré depuis février dernier se poursuit, faisant des milliers de morts et de nombreux déplacements forcés de populations. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a lancé 15 drones de combat contre l'Ukraine tard lundi, mais l'Ukraine a réussi à abattre 14 d'entre eux, empêchant ainsi une catastrophe potentielle.

Bien que la dernière attaque ait été repoussée avec succès, elle souligne la vulnérabilité de l'Ukraine face aux attaques de drones, qui ont été utilisés de plus en plus fréquemment dans les conflits modernes. L'escalade de la violence en Ukraine a suscité de vives préoccupations dans la communauté internationale. Les États-Unis et l'Union européenne ont condamné les actions de la Russie et ont appelé à une désescalade immédiate de la situation. Mais ce n'est pas tout, ces puissances qui sont des alliés de Kiev lui fournissent des armes pour pouvoir faire face à l'offensive russe.