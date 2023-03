Pour de nombreux experts, la guerre russo-ukrainienne pourrait bien basculer dans les semaines à venir. Dans les deux camps qui s'opposent, on observe un processus de réaménagement de la stratégie militaire. Alors que la bataille de Bakhmout occupe tous les esprits, dans les coulisses, les belligérants enclenchent différents mécanismes pour passer à une autre phase. Ce mardi 28 mars, le haut commandement de l'armée russe affirme avoir abattu une roquette de fabrication américaine et de type GLSDB tirée par l'Ukraine. Ce genre d'équipement militaire est fabriqué par l'entreprise américaine Boeing et la Suédoise Saab.

Qu'est-ce qu'une roquette de type GLSDB ? En anglais, le sigle signifie Ground Launched Small Diameter Bomb et il s'agit d'un armement de petit diamètre et de haute précision. C'est la première fois que ce type d'armement est répertorié au niveau de l'arsenal de l'armée ukrainienne."La défense anti-aérienne a abattu 18 roquettes du système Himars et une roquette guidée GLSDB" peut-on lire dans un communiqué de l'armée russe. Ces roquettes sont d'une précision chirurgicale comme l'a annoncé l'entreprise Saab sur son site internet. Elles peuvent voler jusqu'à 150 km et on imagine aisément que l'Ukraine peut les utiliser pour atteindre des cibles stratégiques en territoire russe.

Confronté à un manque d'hommes sur le terrain et souvent en manque de munitions, Kiev rappelle chaque fois à ses alliés la nécessité de doter les forces combattantes d'équipements sophistiqués comme la roquette GLSDB afin de pouvoir mener des contre-offensives efficaces. D'après des sources concordantes, l'Ukraine est en train de préparer un plan de riposte audacieux pour récupérer des territoires au sud et à l'est du pays.

Grâce à la livraison de matériels de qualité de la part des occidentaux, les États-Unis en tête, Kiev a opposé une résistance de tous les instants depuis le déclenchement de l'opération militaire russe. La France, les USA, la Grande-Bretagne, l'Allemagne ont livré des chars à l'Ukraine pour la suite du conflit, mais le président Volodymir Zelensky réclame d'autres types de matériels pour mener la guerre.