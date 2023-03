La mort d’Irvo Otieno âgé de 28 ans dans l'État de Virginie suscite émoi et consternation au sein de sa famille. Souffrant d'un déficit mental, le jeune homme au physique imposant a été admis dans un hôpital psychiatrique pour des soins quand il a trouvé la mort. La scène de son décès est montrée dans une vidéo où on voit un homme noir violenté par une dizaine de policiers et de soignants.

Ces derniers ont été inculpés pour meurtre. Sa famille et plusieurs autres ne comprennent pas cette façon de traiter les personnes atteintes de maladie mentale par les forces de l'ordre américaines. Selon la justice, Irvo Otieno était mort "par asphyxie" alors qu'il "était retenu physiquement", a indiqué la procureure locale, Ann Cabell Baskervill sans grande précision. « Ils ont étouffé mon bébé », s'est insurgé sa mère. Les agents de police et de santé présumés auteurs du décès du jeune homme ont été mis en cause dans une procédure judiciaire la semaine écoulée.

Dans leurs manoeuvres, ces agents ont voulu immobiliser le jeune homme qui faisait malheureusement une crise de maladie mentale. Il est maintenu au sol, menotté et torse nu sous des agents pendant plus d'un dizaine de minutes jusqu'à ce que mort s'en suive. Des efforts pour le ramener à la vie après n'ont pas abouti.

Très affectée par cet acte ignoble, la mère d'Irvo Otieno, Caroline Ouko fait savoir que son fils a été traité comme une bête. "Ils l’ont traité comme un chien, pire qu’un chien", s'est elle insurgée en reconnaissant que son fils était en pleine crise de maladie mentale. Par ailleurs, le meurtre du jeune homme rappelle celui de George Floyd qui a été étouffé en 2020 par des agents de police. C'est le parallèle qu'a fait l'avocat de la famille Ben Crump.