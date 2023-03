Les exercices militaires conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud déplaisent à Pyongyang. Le chef d’État nord-coréen Kim Jong Un avait réagi à cela par le tir de plusieurs missiles pour protester contre ces manœuvres. Cependant, après cette démonstration de force, les USA ont indiqué que la Corée du Nord semble ne pas être prête à en faire. Selon les informations rapportées par la presse américaine, Scott Berrier, directeur de la Defense Intelligence Agency, a déclaré hier mercredi 22 mars 2023 que le dirigeant nord-coréen ne semble pas être prêt à en effectuer durant les exercices conjoints avec Séoul.

« Ces deux-là ne se sont pas alignés »

Il a toutefois indiqué que les États-Unis restent vigilants. « Il y a un tas de facteurs différents qui jouent dans le calcul de décision à ce sujet. Et il y a un tas de choses que nous surveillons en termes d'indications et d'avertissement. Ces deux-là ne se sont pas alignés » a déclaré Scott Berrier. Selon lui, Kim Jong Un aurait pu choisir d’effectuer un essai nucléaire durant les exercices conjoints en cours. Mais, « il ne semble pas qu'il va le faire » a-t-il indiqué, tout en estimant que Kim Jong Un le fera au moment et au lieu qu'il choisira. Il s’agit là, selon l’officiel américain, de quelque chose que les États-Unis surveillent « très attentivement ». Pour rappel, les exercices militaires conjoints entre Washington et Séoul avaient suscité la colère de la Corée du Nord, qui s’était dite prête à une action écrasante.

Dans une déclaration rapportée par le média officiel KCNA, Kim Yo-jong, sœur de Kim Jong-Un et numéro deux nord-coréen, a fait savoir, le mardi 7 mars 2023, que Pyongyang était disposé à prendre une action « écrasante » contre les exercices militaires menés par les États-Unis et la Corée du Nord, qui impliquent des actifs stratégiques américains. Kim Yo-jong avait déclaré que la Corée du Nord avait pris note de ces manœuvres militaires. « Nous avons les yeux rivés sur les mouvements militaires des forces américaines et de l'armée marionnette sud-coréenne et sommes toujours prêts à prendre une action appropriée, rapide et écrasante à tout moment selon notre jugement », avait-elle déclaré.