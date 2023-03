La Chine a exprimé son inquiétude concernant un projet de voyage de la présidente taïwanaise Tsai Ing Wen aux États-Unis. Ce mercredi 8 mars 2023, le gouvernement chinois s’est dit « sérieusement préoccupé » par les projets de transit de la cheffe de l’État taïwanais, tout en disant avoir demandé des éclaircissements aux USA. Ces préoccupations ont été exprimées par la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning. « Nous avons déposé des représentations solennelles auprès de la partie américaine et leur avons demandé de clarifier » a-t-elle déclaré, tout en rappelant que Pékin est formellement opposé à toute forme d’échanges officiels entre Washington et Taipei.

« Personne ne devrait sous-estimer la ferme détermination » de la Chine

Au cours de son intervention, elle a déclaré que : « Personne ne devrait sous-estimer la ferme détermination du gouvernement et du peuple chinois à sauvegarder la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale », ajoutant que : « La véritable menace pour la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan, ce sont les forces séparatistes de l'indépendance de Taiwan ». Notons que plusieurs sources ont confirmé qu'il y aura une rencontre entre le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy et Tsai Ing Wen, dans les prochaines semaines.

Une visite de la présidente taïwanaise pourrait ainsi remplacer un voyage du président de la chambre basse du Congrès américain sur l’île. Le bureau de la présidente s’était exprimé sur les visites de Tsai Ing Wen à l’étranger. Il a donc fait savoir que les « arrangements de transit » existaient depuis plusieurs années. « À l'heure actuelle, divers départements communiquent et préparent des plans pertinents, et la planification de l'itinéraire correspondant sera expliquée en temps opportun une fois le plan finalisé » a-t-il poursuivi, sans donner davantage de détails sur d'éventuels déplacements de Tsai-Ing Wen.