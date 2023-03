Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie est sous le coup de multiples sanctions occidentales et certains dirigeants de premiers plans ont vu leurs avoirs en Occident geler. Si au fur et à mesure que le temps passe, les sanctions se corsent et l'Occident affiche son soutien franc à l'Ukraine, certains dirigeants maintiennent le contact avec le numéro un russe et échange avec lui. C'est le cas du chancelier allemand Olaf Schloz. Récemment au cours d'une interview, ce dernier a donné des détails sur leurs discussions.

Olaf Scholz le chancelier allemand donne des détails sur ses échanges téléphonique avec le patron du Kremlin Vladimir Poutine depuis le début de l'offensive lancée en Ukraine. C'était au cours d'une visite hier à la rédaction du journal Rheinische Post à Düsseldorf. L'officiel allemand a dit de quelle façon il communiquait avec l'homme fort de Moscou. Olaf Scholz et Poutine ont tout le temps discuter par appels téléphoniques et n'ont jamais échangé des messages à en croire le point fait par les médias internationaux.

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a également révélé que pendant leurs discussions, les deux dirigeants se vouvoient tout le temps. Il arrive parfois que le président russe Vladimir Poutine qui comprend l'allemand et s'exprime dans cette langue décide de ne pas solliciter un interprète au cours de leurs échanges qui sont "toujours courtois" même si les deux dirigeants ne partagent pas la même vision. certains détails .