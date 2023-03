Les États-Unis sont au courant du lancement d'un missile balistique de la Corée du Nord, mais il n'y a pas de menace pour leur territoire ou d'autres pays de la région. C'est ce qu'a déclaré jeudi le commandement des forces armées américaines pour la région indopacifique. "Nous sommes au courant du lancement d'un missile balistique et sommes en étroite consultation avec nos alliés et partenaires. Bien que nous estimions que l'incident ne constitue pas une menace directe pour les troupes et le territoire américains ou pour nos alliés, le lancement montre l'impact déstabilisant des programmes illicites de création d’armes de destruction massive et de missiles balistiques de la Corée du Nord", est-il indiqué dans un communiqué du commandement.

L'armée américaine a également indiqué que les engagements de défense des États-Unis envers la Corée du Sud et le Japon "restent immuables". Plus tôt, l'agence de presse Yonhap avait rapporté, en citant le Comité des chefs d'états-majors des forces armées de la République de Corée, que la Corée du Nord avait tiré un missile balistique de courte portée en direction de la mer Jaune.

Selon les informations de Séoul, le missile a été tiré vers 18h20 heure locale (UTC+9) depuis la zone de la ville Nampo. Mardi, l'état-major général de l'Armée populaire coréenne a déclaré que des tirs d'artillerie avaient eu lieu sur le territoire sud-coréen près de la frontière intercoréenne, ce que Pyongyang a considéré comme une provocation. (Tass)