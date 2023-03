Le Parti Socialiste en France n'en fini plus avec les tourmentes. L'ancienne première force politique de l'Hexagone n'est plus que l'ombre d'elle-même, minée par des querelles intestines. Il y a quelques semaines, le parti devait choisir son nouveau secrétaire national, mais une suite d'imbroglios a biaisé le processus électoral. Vu que la crise interne risquait de déboucher sur une implosion du PS, un consensus a été trouvé. Olivier Faure a été maintenu à son poste de premier secrétaire alors que son principal challenger, Nicolas Mayer-Rossignol, fut désigné premier secrétaire délégué.

À peine cette crise évacuée, voici que le Parti Socialiste est englué dans un nouveau scandale. Christiane Constant, qui vient d'être élue première secrétaire fédérale du Rhône pour le Parti Socialiste, a été démise de ses fonctions pour des propos à caractère raciste. Dans un communiqué, le Parti Socialiste a dénoncé les propos de madame Christiane Constant, réaffirmant que cela est à l'opposé des idéaux prônés par le PS. Selon des médias locaux, la cadre du PS qui est proche de l'aile Faure aurait eu ses propos malencontreux au cours d'une discussion téléphonique suite à son élection victorieuse au poste de première secrétaire fédérale du Rhône.

Pour rappel, elle était en compétition avec Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin, originaire de la Guadeloupe qui ne partage pas la vision politique d'Olivier Faure. "On a éliminé tous ces macaques" aurait affirmé Christiane Constant. "Ces propos insultants et à connotation raciste sont intolérables. J’adresse mes profonds regrets et ma pleine solidarité aux camarades du Parti socialiste ciblés dans ce message" a déclaré Cédric Van Styvendael, maire PS de Villeurbanne. Olivier Faure a donc pris les devants en enclenchant l'éviction de Constant. Cette dernière ferra face à une procédure interne de sanction pour statuer sur son exclusion.